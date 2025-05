Maxime Lopez torna in Ligue 1 e non dimentica il passato: "Sono stato criticato e ridicolizzato, ma io già sapevo"

Vi ricordate di Maxime Lopez alla Fiorentina? Una sola stagione (la scorsa) in prestito, senza lasciare grandi tracce dalle parti di Firenze. Così il francese è ripartito dal suo paese, dalla seconda serie, dalla Ligue 2. E il tempo ha dato ragione alla sua squadra: il Paris FC è promosso in Ligue 1 e farà il derby con il PSG.

Intanto, Lopez su Instagram si è preso anche qualche rivincita sul passato, senza dimenticare i commenti della scorsa estate: “Quando ho firmato con il Paris FC, ad agosto, sono stato criticato e ridicolizzato... Ma già sapevo il perché della mia scelta. Per ritrovare il divertimento del calcio, per godermi la vita con il mio fratellone e soprattutto... Per ritrovare la Ligue 1! Ho incontrato un gruppo fantastico con solo bravi ragazzi. Stiamo facendo la storia di questo club! Un orgoglio! È andato tutto bene”.