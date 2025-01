Infortunio pesante per Calvert-Lewin e l'inglese esce dai radar anche della Fiorentina, stuzzicata dall'affare a parametro zero

La suggestione delle scorse settimane lasciava intendere una Fiorentina attenta alla situazione attaccanti, con Kouame in uscita e la mancanza assoluta di un'alternativa a Kean: su Calvert-Lewin però dovranno essere rivisti i piani. Ieri infatti l'attaccante dell'Everton è uscito dopo 13 minuti del match con il Brighton, per un problema al ginocchio. La sensazione è che si tratti di un infortunio grave e questo inevitabilmente porterebbe la Fiorentina a lasciar perdere il classe ‘97. Salvo l’idea di ripetere un affare simile proprio a quello che portò Kouame in viola, quando l'ivoriano era ai box per l'infortunio al crociato.