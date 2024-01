Nel proprio editoriale per Il Brivido Sportivo, il giornalista e tifoso viola Luca Calamai ha presentato la prossima sfida della Fiorentina, impegnata in Arabia Saudita per la Supercoppa, contro il Napoli.

‘Le finali perse tornano alla mente ma la Fiorentina ora è più concreta’

“Il Napoli vive giorni tormentati e non avrà la stella Osimhen, impegnato in Coppa D’Africa ma resta la squadra Campione d’Italia e quindi pericolosa. La Fiorentina naviga difendendo al sua identità calcistica che pur con qualche passaggio a vuoto ha permesso al gruppo di Italiano di disputare una prima parte di stagione ad alto livello. La sfida in Supercoppa riaccende la voglia del mondo viola di tornare a vincere un trofeo dopo oltre vent’anni: una vita. Le finali perse contro Inter e West Ham lo scorso anno tornano alla mente, ma le due delusioni hanno spinto mister Italiano a crescere e a completare il bagaglio professionale. Questo vuol dire che la Fiorentina che affronterà il Napoli in Supercoppa sarà probabilmente meno spumeggiante ma di sicuro più concreta”.

’Servono i gol degli attaccanti in una gara senza appello’

“Nelle gare senza appello il minimo errore può essere irreparabile. Sulla carta il confronto coi partenopei è alla pari. Il Napoli ha forse qualcosa in più come valori tecnici complessivi. La Fiorentina può far pesare un gruppo forte, unito al cento per cento, deciso a entrare nella storia viola. C’è da sperare che il clima della Supercoppa accenda le polveri degli attaccanti, poco importante se esterni o centrali. Italiano ha bisogno di gol da chi dovrebbe essere maestro in questo esercizio. Il solo rimpianto è la scelta di disputare l’evento in Arabia Saudita, che penalizza i tifosi. Non ci saranno esodi viola, solo poche centinaia di coraggiosi. Il calcio business è una pugnalata a chi considera ancora il calcio una grande storia d’amore”.