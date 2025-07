Floro Flores: "Il Napoli vendendo Osimhen ci guadagna, si libera di un contratto pesante. Kean è il sostituto perfetto"

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Udinese e Genoa Antonio Floro Flores, durante un collegamento con l’emittente napoletana Radio Marte, ha commentato la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen, tirando in ballo anche il centravanti della Fiorentina Moise Kean.

”Ci perde il Napoli, cedendo Osimhen, o ci perde Victor, andando al Galatasaray? Le condizioni per restare insieme non ci sono più da tempo... Un peccato che Osimhen non vada al Real Madrid o al Manchester? Io sarei stato curioso di vederlo in un top club internazionale, così da togliermi ogni dubbio. Personalmente, penso che il campionato inglese sia tra i migliori e che non tutti siano capaci di segnare trenta gol anche in Premier. Parliamo di contesti difficili, ben diversi…".

“Osimhen non mi piace, e il Napoli vendendolo riesce anche a guadagnarci”

Ha anche aggiunto: “A me Osimhen non piace, ma sarei stato curioso di vedere cosa avrebbe fatto in un contesto del genere. Il Napoli ci guadagna alla grande, di certo non ci prede: dopo due anni, si libera di un contratto pesante e può fare investimenti su ragazzi che abbiano voglia di imporsi”.

“Kean sarebbe perfetto per l’attacco di Antonio Conte”

Ha poi concluso rispondendo ad una domanda: ”Quale attaccante andrei a prendere, se fossi il direttore del Napoli? Moise Kean è un nome sul quale punterei, tra i migliori che sento circolare. Darwin Nunez ha voglia di rivalsa, dopo un'esperienza non positiva al Liverpool, ma Moise è un grande attaccante. L'uruguaiano ha straordinarie qualità e sarebbe perfetto come compagno di Lukaku: si completerebbero bene, eppure a Nunez è mancata la continuità. Kean, dal canto suo, ha già dimostrato di poter stare alla grande in un campionato come la Serie A".