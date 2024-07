Un altro esubero dalla Juventus? Tra pro e contro di Locatelli, l'ennesima toppa sarebbe emblematica

Si può andare anche oltre l'ennesima operazione con la Juve? Dopo Kean potrebbe esserci anche un piuttosto clamoroso bis nella fitta rete di rapporti tra Fiorentina e Juventus, grazie a Manuel Locatelli. Ormai la tendenza dei dirigenti viola a seguire gli esuberi della rosa bianconera sembra diventata quasi ossessione. In questo caso parliamo di un calciatore di buono, se non di ottimo livello, un po' smarritosi nell'ultima stagione, tanto da aver perso Nazionale ed Europeo.

L'operazione insomma avrebbe un che di deja vu ma avrebbe i connotati del buon innesto, tecnicamente parlando: a condizione però che non si pratichi la solita formula del prestito irriscattabile, della toppa messa all'occorrenza, dell'occasione da discount, di quelle che fanno prudere le mani ma raramente costruire le squadre. A condizione insomma di non ripetere l'operazione Arthur. Una strada di quel tipo sarebbe piuttosto emblematica in termini di progettualità sportiva.