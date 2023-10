Spalletti concede il riposo a Bonaventura contro l'Inghilterra. Ecco le scelte del CT azzurro per Inghilterra-Italia

Resa nota da qualche minuto la formazione ufficiale scelta da Luciano Spalletti per la Nazionale italiana nel confronto contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. Riposo per il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, che partirà dalla panchina. Cristiano Biraghi, invece, siederà in tribuna.

Questa la formazione ufficiale degli Azzurri: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.