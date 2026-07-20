Garnacho, il talento giusto nella testa sbagliata. Il Puskas Award e le critiche ad Amorim: pista difficilissima, ma...

L'ultimo nome tra i proposti alla Fiorentina, disperatamente a caccia di esterni offensivi da donare a mister Grosso, è quello di Alejandro Garnacho: un giocatore che nel giro di tre stagioni è passato dall'essere la futura stella del calcio mondiale, al fantasma di sé stesso. E ora, ha bisogno di un nuovo ambiente nel quale fiorire e ritrovarsi.

In Paratici we trust

Difficile che la prossima tappa della sua carriera sia Firenze, ma questo era stato detto anche per Oulai, ad esempio, e sarebbe stato detto anche di Atta quando si parlava delle solite strisciate sui suoi passi. Ciò che è comprovato è che Garnacho è stato proposto alla Fiorentina e, anche se la trattativa sarà complicata per motivi principalmente economici, l'argentino entra di forza in orbita Paratici che ora valuterà il da farsi.

A caccia di riscatto

Il momento è propizio, se non altro: l'argentino ha vissuto il suo miglior periodo a cavallo tra il 2022 e il 2024, dove col Manchester United ha raccolto 144 presenze condite da 26 gol e 22 assist. Tra le reti, anche quella che gli è valsa il Puskas Award nel 2024, una rovesciata impressionante valevole del premio come migliore rete dell'anno.

🚨 El golazo con el que Alejandro Garnacho se llevó el Puskas 2024 de la FIFA ‼️ pic.twitter.com/lXkJSc42MN — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 17, 2024

Condisce il suo 2024 anche con la vittoria della Copa America con l'Argentina, primo trofeo con la sua Nazionale. Il suo problema non è certamente la qualità col pallone fra i piedi, bensì è un discorso comportamentale: saluta lo United dopo aver criticato fortemente Amorim, l'allenatore di allora, per non averlo messo in campo dal 1' nella finale di Europa League - poi persa - contro il Tottenham. Lo acquista il Chelsea per 46 milioni di euro, ma anche a Londra non va meglio: raccoglie comunque 43 presenze, 8 gol e 4 assist, ma sarà addio quasi sicuramente per frizioni interne.

La situazione attuale

Resta da capire la sua prossima mossa, col ragazzo che avrebbe espresso la sua preferenza per il trasferimento alla Roma, coi giallorossi che sono sì interessati ma che, contemporaneamente, stanno puntando con decisione Summerville: due esterni per un solo posto, è questione di priorità. Difficile, anzi difficilissimo, che Garnacho sia il prossimo acquisto della Fiorentina, ma anche la situazione nella Capitale è da monitorare: se i giallorossi molleranno la presa, ci sarà terreno per lavorare più approfonditamente.