Intervistato a fine partita dallo youtuber Michele Danese, Moise Kean ha parlato del suo gol fatto contro l'Atalanta in campo aperto, dopo aver rubato la palla a Hien:

“E' stato un gol abbastanza difficile, perché il campo era secco. Serviva spingere la palla, non facile. Un voto? 6 dai… 6/7”. E incalzato dall'intervistatore: “Ma come 6/7. Era difficile, no?” l'attaccante della Fiorentina ha risposto: “Sì, ma in passato ho fatto gol più difficili”.