Il peggio è passato: Alla ripresa del campionato Palladino avrà a disposizione una pedina importante

Le condizioni di Danilo Cataldi sono in netto miglioramento. Il centrocampista della Fiorentina era stato costretto a uscire nel secondo tempo della gara di campionato contro la Roma per un problema al polpaccio.

Alla ripresa del campionato, quando i viola affronteranno il Como, Cataldi sarà al suo posto regolarmente. In questo senso era già stato abbastanza chiaro il tecnico, Raffaele Palladino, dopo la sfida col Verona.

“Avremmo potuto convocare Cataldi già oggi - ha detto in quell'occasione - ha avuto un problema al tallone e non volevamo rischiarlo”. In sostanza il peggio è passato e la Fiorentina potrà avere a disposizione una pedina che si sta dimostrando importante per l'equilibrio della squadra.