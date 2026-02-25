Vanoli: "Inutile negarlo, il campionato al momento è la priorità. Dovremo lottare fino alla fine per salvarci"

A margine della conferenza stampa pre Jagiellonia, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport: “Domani per noi sarà un esame importante, impareremo ad affrontare una sfida partendo da una grande vittoria. Dovremo essere bravi a vincere, ma risparmiando le energie per il campionato che, inutile nascondersi, resta la priorità in questo momento”.

“Non dobbiamo calare l'attenzione”

Poi ha aggiunto: “Quando hai un gruppo che ha bisogno di crescere, più giochi meglio. La Conference deve essere vista come qualcosa di bello e chi scenderà in campo lo dovrà fare nel migliore dei modi, sapendo che non dobbiamo calare l'attenzione contro una squadra che comunque ha del potenziale”.

“Servirà lottare fino alla fine”

Infine: “Non sento la responsabilità per il calcio italiano, ma solo per portare avanti la Fiorentina e far capire a questi ragazzi che nessun avversario in Europa va sottovalutato. Stiamo crescendo sul modo di affrontare le partite, abbiamo capito che siamo in fondo alla classifica e che va cambiata mentalità. La vittoria col Pisa è stata importante, ma dovremo lottare fino alla fine per salvarci”.