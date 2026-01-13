​​

Ma con che formula arriva Harrison? Ecco i dettagli dell'accordo tra Fiorentina e Leeds

Stefano Del Corona /
Jack Harrison
Jack Harrison

Jack Harrison è pronto per vestire la maglia della Fiorentina. Ma con che formula arriverà il giocatore a Firenze?

I termini dell'accordo

In questo caso si è arrivati chiudere l'accordo con il Leeds, società che detiene la proprietà del suo cartellino, per un prestito fino alla fine della stagione. La società gigliata si è garantita anche un diritto di riscatto per lui. 

Solo una volta titolare 

Harrison viene da una prima parte di annata che non gli ha riservato grandi soddisfazioni. Solamente una volta è partito tra i titolari con la propria squadra in gare di Premier League. Questo fatto di aver trovato poco spazio lo ha convinto a cercare fortuna altrove anche in una squadra che, almeno attualmente, è relegata nei bassifondi della Serie A. 

 

 

