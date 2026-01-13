Ma con che formula arriva Harrison? Ecco i dettagli dell'accordo tra Fiorentina e Leeds
Jack Harrison
Jack Harrison è pronto per vestire la maglia della Fiorentina. Ma con che formula arriverà il giocatore a Firenze?
I termini dell'accordo
In questo caso si è arrivati chiudere l'accordo con il Leeds, società che detiene la proprietà del suo cartellino, per un prestito fino alla fine della stagione. La società gigliata si è garantita anche un diritto di riscatto per lui.
Solo una volta titolare
Harrison viene da una prima parte di annata che non gli ha riservato grandi soddisfazioni. Solamente una volta è partito tra i titolari con la propria squadra in gare di Premier League. Questo fatto di aver trovato poco spazio lo ha convinto a cercare fortuna altrove anche in una squadra che, almeno attualmente, è relegata nei bassifondi della Serie A.
