Nelle ultime ore in ottica mercato del Milan è riemerso il nome del centravanti della Fiorentina, Artur Cabral.

Così apre stamani il Corriere dello Sport che parla di contatti con l’attaccante brasiliano che vanno avanti da giugno per il club rossonero.

I viola per far arrivare un'altra punta devono prima vendere e il partente non sarà Luka Jovic. La valutazione del giocatore ex Basilea si aggira sui 20 milioni di euro.