La Fiorentina insiste. Durante i lavori di ristrutturazione e rinnovamento del Franchi, la società viola vorrebbe rimanere a giocare nel proprio stadio. Un fatto questo che potrebbe essere possibile solo se il sindaco Dario Nardella, riuscisse ad ottenere un intervento legislativo che permettesse di poter prolungare i tempi di consegna dell'impianto.

La lettera di Nardella

In questo senso una lettera dovrebbe essere inviata a stretto giro di posta dal primo cittadino fiorentino al Governo.

Solo così la Fiorentina potrebbe continuare a giocare nel suo attuale (e futuro) stadio. Altrimenti dovrebbe traslocare. Ma niente Castellani, come alternativa resta solo il Padovani, ma è un'extrema ratio almeno nei desiderata del club gigliato.

Le località scartate

In passato erano state proposte anche Modena e Cesena come località alternative, ma che sono state scartate praticamente fin da subito per varie ragioni.