La Fiorentina ci (ri)prova per Laurienté: l'esterno che ti può cambiare l'attacco. E il Sassuolo adesso si può convincere

Forse il nome di mercato più intrigante uscito in queste settimane. E' quello di Armand Laurienté, esterno d'attacco del Sassuolo retrocesso a sorpresa in Serie B. La Fiorentina si era già - fortemente - interessata al francese un anno fa, dopo il suo exploit alla prima stagione nella massima serie.

Valutazione scesa “grazie” alla retrocessione

Adesso la valutazione si è pure dimezzata, vista - appunto - la situazione del club di Mapei. Non ci vogliono più i quasi 20 milioni di qualche tempo fa: ora potrebbe appena bastare di toccare la doppia cifra per portarlo a Firenze. E la concorrenza, per il momento, non sembra di quelle impossibili, dato che per lui si è mosso il Venezia.

Un attaccante sprecato per la B

A differenza di altri nomi che si sono fin qui fatti, quello di Laurienté rappresenta un'occasione che potrebbe cambiare anche l'attacco di Palladino. Veloce, abile nel dribbling e con una propensione al gol che nel 2024 si è rivista soprattutto nella parte finale di stagione. La sua annata - come d'altronde quella di tutto il Sassuolo - è stata insufficiente, ma a Firenze ci sarebbe un bel trampolino di lancio per provare a calcare anche i campi europei. E se la trattativa si potesse avviare con qualche bonus, ecco che Carnevali potrebbe lasciar partire un talento che in cadetteria sarebbe del tutto sprecato.