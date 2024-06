Laurienté ti costa la metà. Il francese diventa un'occasione di mercato e la Fiorentina può rimettere gli occhi su di lui

A volte ritornano. E in casa Fiorentina è un nome ridondante da almeno un anno, Armand Laurienté. Se durante l'estate scorsa il francese era un obiettivo difficile da strappare dalle mani del Sassuolo, quest'anno rappresenta una ghiotta occasione di mercato.

Laurienté costa la metà

Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea l'abbassamento del prezzo per l'esterno dei neroverdi. Dai 18-20 milioni di inizio 2024 a una valutazione, dunque, circa dimezzata. Con vari bonus, potrebbe bastare meno della metà dei soldi per acquistarlo. E la Fiorentina può provarci, nonostante ci sia l'anticipo del Venezia che sta cercando di riportarlo in Serie A.