La Lazio sta chiudendo per un esterno già seguito dalla Fiorentina. Ma la contestazione dei tifosi contro Lotito non si placa

Proseguono le difficoltà in casa Lazio, in un periodo tutt’altro che tranquillo. La scelta del presidente Lotito di puntare sul fiorentino Baroni per la panchina biancoceleste non è stata gradita dalla piazza.

Lazio, vicino un esterno già seguito dalla Viola

Intanto, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha come obiettivo Calvin Stengs del Feyenoord, esterno già seguito dalla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato. Ciò non basta per placare l’ira dei tifosi: è il giorno della contestazione organizzata nei confronti di Lotito, con grande partecipazione.