Rui Costa: "Fiorentina e Milan restano nel mio cuore, la Viola mi piace molto"

Il Benfica è venuto in Italia in queste ore, ed è riuscito a battere la Juventus a Torino per 2-0 in Champions League.

Il presidente del club lusitano è quel Manuel Rui Costa che abbiamo potuto ammirare nel corso della sua carriera da calciatore con la maglia della Fiorentina addosso.

“Seguo ancora il calcio italiano - ha detto - in particolare Fiorentina e Milan, le squadre che ho rappresentato e che mi restano nel cuore".

Sulla squadra viola ha detto: “Mi piace molto, così come piace il Milan. Mi aspetto sempre che le mie due squadre facciano grandi cose e raggiungano i propri obiettivi”.