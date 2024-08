Ex centrocampista della Fiorentina con cui ha giocato nella stagione 2010-2011, Gaetano D’Agostino ha parlato a NewsSuperscommesse.it esprimendosi riguardo al nuovo corso viola con Raffaele Palladino in panchina, commentando anche l’arrivo di Colpani a Firenze.

La Fiorentina ha puntato su Palladino per la prossima stagione, che impatto ti aspetti? Che tipo di campionato faranno i Viola a tuo parere?

"Mi aspetto una Fiorentina diversa rispetto a quella di Italiano. Palladino predilige un gioco aggressivo, alla Gasperini, uomo contro uomo e pressione alta. In Italiano, che in questi anni ha fatto benissimo, ho visto tanta frenesia durante i 90 minuti, come se avesse il joystick, è una caratteristica che a tratti può anche infastidire i giocatori. L'ex Monza ha più aplomb in panchina. Inoltre credo che Palladino abbia meno principi di gioco rispetto al suo predecessore, ma più lettura della partita, e questa è una grossa qualità".



Palladino ritroverà a Firenze il suo pupillo Colpani, un buon acquisto per la Fiorentina?

"Colpani mi piace molto, con Palladino è migliorato tantissimo e se l'ha rivoluto a Firenze è perché sa che gli può dare delle garanzie. L'ex Monza può entrare da subito nelle dinamiche di gioco, sotto questo punto di vista è importante che non si dovrà pazientare. Si tratta di un giocatore strutturato, longilineo e con un mancino educatissimo, che sotto molti aspetti mi ricorda Ilicic. Colpani è un giocatore moderno, che ti garantisce anche la fase difensiva e che può partire anche da più lontano. Sono sicuro che se si fosse chiamato Colpanovic la Fiorentina non lo avrebbe pagato solo 15 milioni".