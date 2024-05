I convocati di Italiano per Fiorentina-Club Brugge: confermato il recupero di Nzola. Il tecnico ritrova anche Mandragora

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali scelti da mister Vincenzo Italiano per la semifinale d'andata di Conference League, contro il Club Brugge.

Confermato quanto detto dal tecnico nella conferenza stampa: M'bala Nzola ha recuperato per la sfida e fa parte del gruppo, nonostante non sia ancora nelle migliori condizioni. Rientra in lista anche Rolando Mandragora dopo l'assenza di domenica contro il Sassuolo. Nessuna spiacevole sorpresa per la squadra.

Di seguito, la lista completa dei convocati: