Caressa: "Palladino, semplicemente, ha fatto sentire Kean amato. La Fiorentina ha dato a tutti un grande insegnamento"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale YouTube dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean: “Quando ho chiesto a Palladino cosa avesse fatto a Kean, lui mi ha risposto semplicemente che gli ha voluto bene. Sta tutto qui: a Firenze lo hanno fatto sentire forte e lui ha risposto sul campo".

“Palladino e Kean ci hanno dato un grande insegnamento”

Poi ha aggiunto: “Non era facile recuperare questo ragazzo ma Palladino, Kean e la Fiorentina hanno dato un grande insegnamento: nella vita bisogna essere forti mentalmente ma anche farsi aiutare nei momenti di difficoltà. Bisogna studiare, prepararsi, saper lavorare in squadra e capire che cosa abbiamo a disposizione. Se avete una grande idea ma non fate queste cose, non combinerete niente. Se invece fate queste cose, anche una piccola idea può diventare un successo”.