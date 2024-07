FOTO: L'ex tecnico viola Iachini si presenta al matrimonio del figlio Kevin... con il cappellino da cerimonia!

È convolato a nozze con la sua amata in quel di Ascoli Kevin Iachini, figlio di Giuseppe, ex giocatore viola e tecnico della Fiorentina prima dell’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina.

La curiosità

Beppe Iachini si è presentato al matrimonio del figlio con il classico capo d'abbigliamento che lo contraddistingue, ovvero il berretto. Per l'occasione ha indossato in chiesa un vero e proprio “cappellino da cerimonia” abbinato in modo impeccabile con il suo elegante abito.

Gli scatti del matrimonio

Kevin Iachini ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della cerimonia nuziale. Potete vedere qua di seguito il post originale.