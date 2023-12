Per la gara da disputare sul campo del Monza il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è pronto ad apportare nuove modifiche al suo undici iniziale, anche per via delle assenze forzate di Gonzalez, Bonaventura e Martinez Quarta. In porta ci sarà Terracciano, con Milenkovic e Ranieri a comporre la coppia centrale in difesa. Sulle corsie esterne pronti Kayode e Biraghi, mentre formeranno il duo a centrocampo Arthur e Duncan tornato a disposizione.

In attacco sulla fascia scalpita Kouame, mentre sull'altro lato dovrebbe toccare a Ikone. Ad agire sulla trequarti stavolta potrebbe essere Barak, con Beltran che tornerebbe a giocare così da prima punta. In questo caso Nzola andrebbe inizialmente a sedersi in panchina per subentrare poi a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Barak, Kouame; Beltran.