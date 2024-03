Arthur: "Sono grato per ciò che hai fatto per me, Joe. Non lo potrò mai dimenticare, buon viaggio"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha voluto ricordare il direttore Joe Barone attraverso un post, scritto su Instagram. Ecco le parole del numero 6 viola: “Riposa in pace, Joe. Sono molto grato per tutto quello che hai fatto per me. Fin da quando sono arrivato, sei sempre stato molto disponibile e amichevole. Non lo potrò mai dimenticare. Buon viaggio”.

Ecco il post del calciatore brasiliano: