Il ritorno di Nico Gonzalez e un confronto immediato con la società: la Fiorentina pensa già oltre, ma l'argentino non si svende

Complice la partecipazione alla trionfale Copa America, Nico Gonzalez si unirà soltanto nella giornata di domani al ritiro della Fiorentina. Un ritorno il suo che sembra sempre più momentaneo, un passaggio prima dell'addio che appare ormai quasi scontato.

Un confronto con la società

Come riporta La Nazione, prima ancora di cominciare a tutti gli effetti gli allenamenti Nico Gonzalez avrà un confronto con la società per chiarire una volta per tutte il suo futuro. Lo scenario è chiaro: almeno 30 milioni per lasciarlo andare, Juve o Atalanta che sia, e poi all in su Gudmundsson. La Fiorentina è già con la testa oltre Nico Gonzalez, ma una cosa è certa: l'argentino se ne andrà solo alle condizioni del club viola.