E c'è anche chi ha scelto la moto per andare ad Atene: La storia particolare di tre tifosi della Fiorentina FOTO FN

C'è chi ha deciso di andare ad assistere alla finale di Atene della Fiorentina prendendo l'aereo, facendo anche dei giri immensi. C'è invece chi ha optato per l'auto…e chi addirittura per la moto. Questa è stata la scelta, sicuramente singolare di tre tifosi viola: Claudio Cherici, Jacopo Mazzei e Pierluigi Urbini.

Il loro è un giro molto largo che prevede anche una parte turistica, prima di quella prettamente sportiva. Igoumenitsa-Meteore-Salonicco-Istanbul-Cappadocia prima di approdare ad Atene per la gara di Conference League, un itinerario suggestivo con i colori viola mostrati con orgoglio in ogni parte. Partiti da Firenze lo scorso 17 maggio, dopo aver fatto un bel po' di chilometri, i tre arriveranno nella capitale greca il 28.

E il ritorno? E' in programma il 30 e se sarà via terra o via mare sarà il risultato finale della partita a determinarlo.