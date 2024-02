Le parole del noto giornalista sul futuro allenatore della Fiorentina

Sono ore tese in casa Fiorentina dopo un inizio di 2024 tutt’altro che positivo sul piano dei risultati (almeno in campionato). Sul proprio profilo social di X il giornalista fiorentino Luca Calamai si è espresso in merito a presente e futuro della panchina gigliata.

’Se Commisso cambia tutto il nome è Sarri, altrimenti…’

“Leggo e sento proposte bizzarre per l’eventuale dopo Italiano. Se Commisso rinnova completamente l’area tecnica e di mercato il nome giusto è Sarri. Se tutto resta in mano a Barone allora arriverà un giovane come Gilardino che accetterà tutte le scelte del direttore”.