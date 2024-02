Galbiati: "Italiano non sa leggere le partite. E se non hai i giocatori devi cambiare modulo"

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, punta il dito sul tecnico Vincenzo Italiano per il pareggio ottenuto dalla squadra sul campo di Empoli.

“Italiano non sa leggere le partite”

“Italiano non sa leggere le partite - ha detto Galbiati su Lady Radio - sei in vantaggio e non concedi niente agli avversari, non gli dai la possibilità di fare contropiedi, semmai li fai te”.

“Senza giocatori devi cambiare modulo”

Poi ha aggiunto: “Quando hai giocatori importanti che non ci sono o non sono in forma, devi cambiare qualcosa, ovvero modulo. Cerca di trovare un sistema di gioco che ti possa portare punti è questo che manca all'allenatore”.