Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha criticato l'atteggiamento tenuto dalla Fiorentina nel corso della partita contro l'Empoli.

“Tre contropiedi in campo aperto”

“Ci sono stati tre contropiedi a campo aperto nel corso della gara con gli azzurri - ha detto Polverosi - e due di questi quando la squadra era vantaggio di un gol, in trasferta. E' vero che questo è un altro calcio, ma una squadra in difficoltà non può fare questo”.

“Nicola ha cambiato la sua squadra e Italiano…”

E poi: “Quando la squadra è in salute condivido tutto, non ho criticato Italiano neanche quando ha perso le due finali, perché è arrivato all'ultimo atto delle competizioni grazie a quell'atteggiamento. Io non lo capisco oggi, questa è una formazione che ha smesso di giocare a dicembre, non fa più risultati ed hai difficoltà fisiche. Nicola ha cambiato la propria squadra e la Fiorentina non ha fatto niente, Italiano ha visto questo e non ha fatto una mossa, questo non mi sta bene”.