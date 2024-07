"Valentini difensore rude, non è ancora pronto per fare il titolare nella Fiorentina. Grande fisico, è anche un buon rigorista"

Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha raccontato di Nicolas Valentini, prossimo colpo della Fiorentina sul mercato:

“Giocatore scuola Boca, è stato mandato un anno in prestito in un club più piccolo di Primera Division ma allenato da una leggenda argentina come Martin Palermo. Dopo quella esperienza, Valentini torna agli Xeneixes e riesce a far valere le sue caratteristiche, ovvero forza fisica, marcature, pure discreto rigorista. Nel 2023 è stato convocato in Nazionale maggiore da Scaloni, anche per evitare il possibile passaggio alla Nazionale italiana, dato che possiede il doppio passaporto”.

Dubbi?

“Al Boca ha sempre giocato molto bloccato, inoltre è rude come stile di gioco, anticipa spesso e in Sudamerica si può fare, in Europa diventa la fiera del cartellino. E la Fiorentina questo lo sa bene con Martinez Quarta. Al Boca giocava con la difesa a quattro, ma ha fatto esperienza anche come centrale di sinistra in una linea a 3 che diventava a 5 per coprirsi”.

Contratto?

“Avendo deciso di non rinnovare, è finito fuori rosa. Ma è così che funziona in Argentina, chi non vuole continuare con il club viene estromesso dalla squadra fino al termine del contratto. La Fiorentina, a questo punto, potrebbe pagare un indennizzo per accontentare il Boca per averlo prima a disposizione. Ad oggi non lo vedo ancora pronto per fare il titolare fisso, ma più come un'occasione per prendere un buon difensore a zero”.