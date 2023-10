Spalletti: "Bonaventura l'ha sbloccata con il colpo del campione. Trovo giusto il paragone con Iniesta"

In conferenza stampa ha parlato il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti dopo la vittoria contro Malta. Tra le domande poste, anche quella che paragona Bonaventura, autore del primo gol della gara, a Iniesta:

"L'accostamento con Iniesta mi sembra giusto, è riuscito a uscire da 2-3 situazioni difficili in mezzo al campo. Ci voleva il colpo del campione per sbloccare la partita, c'era densità davanti l'area di rigore e sugli esterni non siamo stati pungenti come dovevamo essere. Nella trequarti avevano grande densità di calciatori e dobbiamo essere più bravi a gestire il possesso con più qualità. Abbiamo spinto per tutta la partita, siamo rimasti lucidi per tutta la partita, ma poi bisognava fare qualcosa in più sulla qualità e sulla velocità".