Filippo Grassia, giornalista sportivo, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno discutendo sul campionato in corso e sull'episodio di domenica riguardante Bove.

"Atalanta? Non la candidiamo allo scudetto solo per il nome che non è altisonante, ma hanno una squadra fortissima e non sbagliano mai una sessione di calciomercato. Gasperini sta facendo ruotare tutti a meraviglia capendo al meglio le caratteristiche dei giocatori e valorizzandoli”

“Importante che la Fiorentina ritrovi equilibrio e solidità, persi in coppa Italia quando avevano il controllo della partita, scivolando in errori di deconcentrazione per due volte. Palladino vedremo come gestirà Gudmundsson. Ma occhio anche al Cagliari, che è pericoloso in contropiede".

“Non è facile somatizzare un episodio del genere come quello vissuto dai giocatori della Fiorentina: l'importante è la salute del ragazzo, che farà un'operazione uguale a quella di Eriksen, che adesso gioca in Premier. C'è amarezza perché tra i nuovi acquisti era uno dei migliori sul piano della qualità e dell'agonismo, ma pensiamo alla sua salute prima di tutto. Ricordiamo che nella sfortuna, è andata bene: se gli fosse successo in casa, o per strada, forse non avrebbe potuto riprendersi in tempo”