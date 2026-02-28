Firenze e altre quatto: in attesa dell'accelerata al cantiere, il Franchi resta in pole per Euro 2032. Ecco le sfidanti

L'obiettivo nel cronoprogramma del restyling del Franchi è sempre stato quello di renderlo candidabile per Euro 2032, che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia e dove potrà disporre di solo cinque impianti. E se da un lato, sembra a un passo il via libera ai lavori anche notturni sul cantiere, con conseguente accelerata, dall'altro il Franchi resta in pole position per essere proprio uno dei cinque stadi italiani dell'Europeo.

In netto vantaggio sulle altre infatti ci sono i due impianti di Roma (Olimpico e il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata), l'Allianz di Torino e proprio il Franchi, che a livello di avanzamento lavori e concretezza del progetto è nettamente avanti a Cagliari e Milano. A luglio alla Figc occorreranno progetti approvati e finanziati per poi presentare le candidature definitive alla Uefa a settembre: a ottobre infine la decisione ufficiale del massimo organo europeo. Chi potrebbe insidiare Firenze? Il nuovo San Siro a Milano, poi Palermo, Genova e Salerno.