Tra vecchie ipotesi e nomi nuovi, proseguono le voci su quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti di mercato della Fiorentina. A partire dal portiere, con Kamil Grabara che ad oggi sembra essere il candidato numero uno a vestire la maglia viola. Lo conferma il giornalista polacco Aleksander Bernard a Fiorentinanews.com, sostenendo che le parti sono vicinissime e la società viola potrebbe soddisfare la richiesta del Copenaghen di 15 milioni offrendo una cifra più bassa e inserendo dei bonus.

Intanto però è in arrivo un colpo a centrocampo: è infatti in chiusura la trattativa per Gino Infantino, classe 2003 del Rosario Central e delle giovanili dell'Argentina. Le parti dovrebbero accordarsi per un trasferimento a titolo definitivo a 4 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Rosario. Da sottolineare che Infantino è dotato di doppio passaporto italiano, il che gli permetterebbe di arrivare alla Fiorentina senza occupare uno slot per gli extracomunitari.

In difesa invece il casting è affollatissimo, con la situazione che appare abbastanza chiara. In cima alla lista della Fiorentina c'è Josip Sutalo, per il quale però la Dinamo Zagabria chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro, non avendo peraltro la stretta necessità di cederlo. Ecco allora che i dirigenti viola stanno mettendo sul tavolo anche alcune alternative, che rispondono ai nomi di Murillo del Corinthians (rifiutata per lui un'offerta da 12 milioni) e Nelsson del Galatasaray.