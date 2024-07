A Radio Bruno il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha scandagliato a tutto tondo l'attualità di casa Fiorentina, spaziando dal campo al mercato.

‘Manca il centrocampo ancora ma magari Palladino è il più tranquillo di tutti’

“Sono un po’ preoccupato perchè credevo che la scorsa settimana sarebbe arrivato qualcuno a centrocampo. Qualche perplessità c'è al momento, manca un mese all’inizio della stagione, l 17 di agosto è domani. La Fiorentina oggi è senza una mediana reale sulla quale lavorare. L’allenatore magari è il più tranquillo di tutti perchè ha già parlato con la società, rispetto a noi che vediamo una squadra senza centrocampo al 23 di luglio, un calciatore che desse garanzie nel reparto lo avrei già preso. Poi per il resto delle zone del campo da sistemare posso capire si aspetti la fine e che si abbassino, ma ora serve dare un’ossatura di squadra nel reparto fondamentale del campo. Il motore della squadra oggi non c’è, ci sono solo Mandragora e Bianco, che non abbiamo nemmeno capito oggi se terranno o no”.

‘In difesa non si è rinforzato la squadra, so che per Colpani era previsto un incontro’

“Anche in difesa non si è rinforzato la squadra, si è fatto un cambio che si spera possa essere almeno alla pari. Se arrivasse Valentini, almeno la si sarebbe allargata numericamente. È uscito un difensore esperto come Milenkovic ed è entrato Pongracic che ha fatto solo un anno bene a Lecce, ma ci sono tanti aspetti da analizzare…il croato è stato pagato un'esagerazione. Sul fronte Colpani so che oggi avrebbe dovuto esserci un incontro importante. Lo abbiamo ammirato in certe partite col Monza, ha qualità e anche quantità, ottima gamba, porterebbe tanto alla Fiorentina, sarebbe una crescita. Se però prendi Colpani e cedi Gonzalez, non c'è crescita, non è un cambio alla pari, spero l'idea sia di averli entrambi in campo".

“Amrabat vuole andar via da due anni e pretendeva solo lo United. Il suo valore di mercato è inevitabile che sia calato, il margine è molto stretto e particolare. Si giocherà col 3-4-3 o 3-4-3, davanti alla difesa serviranno calciatori di ragionamento abbinato a gamba e grande corsa. Serve che nasca una squadra molto solida sul piano motivazionale, con elementi non a fine corsa e pronti a intraprendere un bel percorso con la Fiorentina. Mi aspetto che arrivino calciatori che mangino l'erba, non elementi scontenti e quasi ‘costretti’ a giocare alla Fiorentina”.