De Rossi: "Un piacere essere qui per Pepito: sono l'unico che ci ha giocato insieme e lo ha anche allenato"

Presente anche Daniele De Rossi al Pepito Day: Tuttomercatoweb.com ha raccolto le sue dichiarazioni nel pre-partita della giornata dedicata a Giuseppe Rossi.

“Oggi è un piacere essere qui, è una bella occasione per incontrarci e salutare Pepito: Rossi è stato un calciatore incredibile, ma anche un ragazzo fantastico, squisito. Abbiamo scherzato sul fatto che oggi in campo e in panchina ci sono grandissimi allenatori e giocatori, ma solo io l'ho avuto come compagno prima e l'ho allenato poi, nella mia esperienza alla SPAL”