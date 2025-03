L’Italia Under 19 di Bollini pareggia 2-2 contro la Spagna a Catanzaro, non riuscendo ad avere la meglio sui campioni in carica e adesso non avrà più in mano il proprio destino per qualificarsi all’Europeo di categoria. La Spagna potrà vincere il girone battendo la Lettonia già eliminata nell‘ultima giornata, Italia che dovrà ad ogni costo battere la Francia, ma potrebbe assolutamente non bastare.

Nella formazione azzurra titolari due calciatori della Fiorentina, il portiere Tommaso Martinelli e il duttile laterale Niccoló Fortini.







Prima occasione azzurra, sassata di Fini al 16‘ con palla alta di poco. Vantaggio spagnolo al 17’: Martinelli viene beffato da un’autorete di Leoni, che devia malamente un cross basso di Monserrate dalla sinistra, scavalcando il portiere viola. Al 27’ botta da fuori di Rispoli dopo un’insistita azione di Fortini, alza sopra la traversa il portiere spagnolo Jimenez. Un minuto dopo ecco il pari dell’Italia su rigore. Fallo su Liberali da parte di Merino, ammonizione e giallo per il giocatore spagnolo. Dal dischetto incrocia in rete col suo mancino il talento del Milan.

Reazione spagnola: al 33’ insidioso mancino volante in diagonale di Munoz, che esce di pochissimo con Martinelli immobile. Al 36’ brutta palla persa da Fortini in uscita, ci prova dal limite Garcia col sinistro, ma spedisce fuori. Al 45’ è coraggiosa l’uscita bassa di Martinelli che sbroglia una situazione scomoda e poi se la prende anche un po’ con Garcia che lo colpisce fortuitamente.



L’Italia rimonta la Spagna nel secondo tempo, ma poi…

Nella ripresa tiro fuori di Cordero al 51’, poi Martinelli deve parare sul sinistro di Munoz da fuori, allungando il pallone sopra la traversa della porta azzurra. Esce al 58’ Fortini, che fa spazio a De Pieri: non brillante la prova del giocatore viola in prestito alla Juve Stabia. Grande parata di Martinelli al 70’, sul tiro di Janneh compie un intervento provvidenziale il portiere viola. Occasione incredibile per l’Italia al 74, De Pieri offre un pallone perfetto all’accorrente Liberali, che conclude di prima ma trova la risposta del portiere Jimenez.



LiberalI illude, ma Jack rovina tutto

All’84’ ecco la rete del vantaggio azzurro: Liberali segna un gol magnifico di testa sul cross di Magni dalla destra, infilando la palla all’incrocio. Ingenuità difensiva clamorosa di Fellipe Jack all’88’, che concede il rigore alla Spagna commettendo fallo su Janneh. Gran rigore di Cordero che spara sotto la traversa il 2-2. Al 92’ il velocissimo Janneh va vicino al 3-2 in contropiede, ma incrocia troppo il sinistro e spedisce fuori da ottima posizione. Enorme occasione azzurra al 96’: la conclusione di Agbonifo viene però deviata in corner.