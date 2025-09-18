Pioli e i cambiamenti dettati dalla difficoltà di trovare una formula convincente. Gli aspetti che mancano ancora

Pioli ha molto spesso cambiato il modo di giocare della propria squadra (sia pur con alcuni capisaldi, tipo la difesa a tre). Cambiamenti questi che, per La Gazzetta dello Sport, sono “dettati dalla difficoltà nel trovare una formula più convincente di altre”.

Kean e alcuni buonissimi giocatori…ma non eccezionali

La Fiorentina è piena di buoni giocatori, qualcuno buonissimo, si legge ancora sulla ‘rosea’, ma nessuno di questi è però eccezionale con Kean che deve dimostrare in via definitiva di poter essere determinante non solo con la Nazionale.

Quello che manca

Serve che qualche giocatore, a partire da Nicolussi Caviglia e Fagioli, faccia il salto di qualità e indossi anche i panni del leader tecnico. E Pioli probabilmente dovrà individuare una formazione-tipo che dia certezze e regali un'identità alla squadra.