Colpani: "Ti aspettiamo presto fratello mio"

Dopo il bellissimo messaggio scritto e postato da Dodo su Instagram, è arrivato anche quello di un altro compagno di squadra di Edoardo Bove. Il malore che il centrocampista della Fiorentina ha accusato ieri sera deve essere stato terribile da assistere da vicino in prima persona e le telecamere avevano mostrato un Andrea Colpani particolarmente scosso.

“Ti aspettiamo presto”

Per fortuna, adesso Bove è fuori pericolo e Colpani ha scritto queste parole sui social per lui: “Ti aspettiamo presto fratello mio, ti voglio bene”, con emoticon del leone come a rappresentare la forza del ragazzo. Colpani ha messo a corredo la sua esultanza dopo il gol di Bove alla Roma, nella sua gara più bella giocata finora a Firenze.