Sabiri in Arabia: Formula e cifre dell'operazione

Come avete già potuto leggere in mattinata, è praticamente tutto fatto per il passaggio di Abdelhamid Sabiri all'Al Fayha in Arabia.

La cessione dell'ex Sampdoria, stando a quanto riportato da Sky, arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre dell'operazione non sono elevate, tutt'altro: 100 mila euro per il prestito e riscatto (eventuale) fissato a quota tre milioni.

Pochi i mesi davvero passati a Firenze da lui e senza che ci sia stato l'esordio in partite ufficiali in maglia viola.