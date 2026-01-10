Questo pomeriggio l'agente di mercato e grande tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio Per fare il punto in casa viola alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan di Massimiliano Allegri.

“Finalemente albeggia in casa viola, si comincia a vedere la fine del tunnel. La Fiorentina sta uscendo dalla sua crisi, e le ultime prestazioni lo confermano: adesso si vede la luce. Quelli che finora hanno giocato male stanno tornando ai loro livelli, e la squadra è buona: per questo dico che domani sarà un match alla pari, almeno a livello di valori. Il problema è che noi in questo momento non riusciamo a giocare bene”.

“Una partita come quella contro la Lazio in passato l'avremmo persa malamente”

Un commento sulla partita contro la Lazio: “Non abbiamo fatto malissimo, anche se va sottolineato che la fortuna sembra esserci girata a favore questa volta. Il pareggio con la Lazio va benissimo, anche nonostante le tante polemiche per il rigore concesso. Come sottolineato anche da Gosens, qualche tempo fa parte del genere questa Fiorentina le perdeva, per questo dico che bisogna essere contenti del punticino strappato all'Olimpico”.

“Brescianini mi piace molto ma voglio prima vederlo in campo”

Un commento anche sull'arrivo a Firenze di Brescianini: “E' un giocatore che mi piace molto, ma come faccio sempre voglio giudicarlo solo dopo averlo visto in campo. In estate mi sono spinto oltre dicendo che avremmo lottato per la Champions League: per questo ogni giudizio va dato soltanto dopo che ‘l’esame' è stato sostenuto”.

“Dodo lo cedrei anche adesso, con un Fortini cosi non sono preoccupato”

Ha commentato la situazione di Dodo: “Per quanto mi riguarda Dodo può andare via quando vuole, se portate i soldi ovviamente: se si trova un'alternativa all'altezza può partire già a gennaio. Il brasiliano è uno di quelli che quest'anno ha tradito, riconfermarlo dopo una stagione cosi non so quanto sia saggio. Visto che va in cadenza nel 2027 se qualcuno ci da un po' di soldi perchè non cederlo. Al suo posto voglio fortini, grande prodotto del settore giovanili: cederlo sarebbe un grande errore, è un grande giocatore. Tra lui e Dodo, scelgo lui tutta la vita”.

“Fazzini out e Baldanzi in? Operazione che non avrebbe troppo senso”

Ha poi concluso: “Dare Fazzini per Baldanzi? Sinceramente tra tutti e due non saprei chi scegliere. Fazzini lo conosco bene, è un viareggino molto attaccato alla maglia: però si fa u po' troppo stesso male. Stessa cosa vale per Baldanzi: è un giocatori bravo, ma molte volte è un po' troppo leggere. E noi abbiamo già Fazzini che fa quel giochino li, l'operazione secondo me non avrebbe troppo senso”