Il Tottenham ha messo concretamente il nome dell'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral sulla sua lista per un eventuale dopo Harry Kean. La Nazione di oggi specifica infatti che, nonostante alla Fiorentina non sia ancora arrivata per il momento alcuna specifica dal club inglese, il nome dell'attaccante viola sta circolando tra gli intermediari di mercato creando fermento. E se quindi arrivasse una proposta ufficiale il la società viola si siederà al tavolo ad ascoltare. E questo lo farà comunque per tutti i suoi giocatori, con il dg Joe Barone a fare le sue valutazioni, poi partirà l'assalto a uno tra Nzola, Dia e Zapata.

L'ordine di questi nomi non è casuale, e quello dell'attaccante dello Spezia resta in pole position. Secondo il quotidiano un'eventuale partenza di Cabral rivoluzionerebbe le strategie di rafforzamento, anche perché arriverebbero altri milioni da investire.