L'allenatore del Milan Conceição ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter valido per la semifinale del torneo. Queste le sue parole anche sul campionato, con il match contro la Fiorentina in programma a San Siro sabato sera: "Il gruppo sta bene, Loftus-Cheek tornerà oggi a Milano. Sono tutti disponibili. Coppa Italia? Abbiamo la consapevolezza che sia importante per l'Europa. Ma non pensiamo alle altre partite. Sappiamo che è la strada più corta per l'Europa".

E ancora: “Io sono focalizzato a vincere titoli. Ne ho vinti alcuni, 13, allora è quello. Io sono in questa situazione, al nono posto, quando in Portogallo con squadre che lottavo per non retrocedere ero più sopra. Io sono un allenatore che ogni partita lotta per vincere ed arrivare a traguardi importanti, non per il nono posto”.