Il Mattino scrive di un possibile summit che si è tenuto in casa Napoli poche ore fa tra l'agente Mario Giuffredi e Giovanni Manna, ds azzurro. Tra i profili sondati anche Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina dopo il caos sollevato dal suo agente poche ore fa e l'esclusione dalla rosa viola. Questo quanto si legge nell'articolo del quotidiano:

"La mano di Mario Giuffredi è tesa verso il club azzurro: se il Napoli davvero cerca un nuovo terzino sinistro, il manager napoletano ne mette sul piatto ben due, ovvero Biraghi e Parisi. Già, In un vertice di poche ore fa, nato per fare il punto sul pallino di De Laurentiis, Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei fratellini di Castellammare, il ds Manna ha chiesto notizie sugli esterni in lista di sbarco dalla Fiorentina, Manna ha il compito solo di sondare: si sa, decide Conte e De Laurentiis. E Giuffredi ha confermato che sia l'ormai ex capitano dei viola che l'ex esterno dell'Empoli a gennaio lasceranno la squadra di Palladino. E il Napoli ha lasciato intendere di essere interessato solo a Biraghi a cui è pronto a offrire un contratto fino a giugno 2026. Alla Fiorentina potrebbe essere offerto Folorunsho. Pausa di riflessione in corso".