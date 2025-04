Palla a Kean e... decide lui: nessuna pressione da parte della Fiorentina sul suo attaccante. Un derby senza i due più impiegati da Palladino

Tra Moise Kean e la Fiorentina si pensava di poter discutere “solamente” del possibile futuro insieme e invece a tenere banco è diventato improvvisamente un altro futuro, quello a brevissimo termine. In entrambi i casi, ma soprattutto su quest'ultimo, la Fiorentina non forzerà la mano, come sottolinea il Corriere Fiorentino: deciderà Kean quando tornare dalla Francia, una volta ristabilito. Certo è che con la sua assenza, e quella aggiuntasi nelle ultime ore di Dodo, Palladino ha perso i due uomini più impiegati della rosa: domani con l'Empoli un derby con due lacune importanti, una delle quali almeno si spera di poter colmare già da giovedì in Conference.