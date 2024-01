Nella classica conferenza stampa della vigilia, ha parlato Thiago Motta, allenatore del Bologna che domani sarà a Firenze per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Nostro obiettivo dare il massimo come sempre, lo stato d'animo per i ragazzi è ottimo, si allenano bene e pensano a questi quarti di finale contro la Fiorentina. Ogni partita ha una storia diversa, in campionato hanno vinto loro ma meritavamo molto di più. Noi daremo il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra.

Giochiamo contro la favorita, era forse programmato che ci fosse Inter-Fiorentina, ma ci siamo noi meritatamente. La Fiorentina anche non giocando benissimo a volte, ha caratteristiche tecniche e fisiche per poterla portare dalla sua parte. Se una partita secca si sente di più? "È normale, abbiamo la possibilità di giocare una partita contro una grande squadra ci fa stare concentrati, pronti".