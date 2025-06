Intervenuto a Tuttomercatoweb, l’ex attaccante viola Massimo Orlando è tornato sui propri trascorsi alla Fiorentina, raccontando del difficile rapporto con Claudio Ranieri.

‘Ranieri si oppose alla mia cessione al Celtic, eppure…’

“Alla Fiorentina ad un certo punto non giocavo più anche per via dei problemi al ginocchio. Mi cercò il Celtic e feci una trattativa con loro, gli scozzesi mi offrivano tanti soldi. Ranieri mise il veto sulla cessione. Sicuramente in Scozia mi sarei fatto male subito per lo stile di gioco eh, ma mi chiesi perchè Ranieri mise il veto, dato che non mi faceva più giocare”.

’Non ho mai chiesto spiegazioni ma ora vorrei chiarire’

“Ranieri mi faceva scaldare 50-60 minuti e poi mi faceva rimettere in panchina. Non ho mai avuto spiegazioni ma non le ho nemmeno chieste a differenza di altri, se non giocavo io pensavo che fosse perchè l’allenatore non mi riteneva all’altezza. Mi piacerebbe chiarire oggi e capire il perchè…”.