De Gea tiene alto l'umore dopo la sconfitta: "Sempre avanti insieme"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i protagonisti in positivo della Fiorentina di ieri sera contro il Napoli c'è sicuramente il solito David De Gea, che ha salvato più volte la porta viola da un passivo più pesante.
Su Instagram
Nonostante l'atmosfera non proprio felice in casa Fiorentina dopo la sconfitta, il portiere spagnolo prova a tenere alto l'umore attraverso i social con un messaggio scritto in una storia pubblicata: “Sempre avanti insieme”.
Il messaggio di De Gea
