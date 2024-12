Palladino recupera i due indisponibili di Coppa. Il tecnico pensa al turnover in vista della Juventus?

Come spesso accade a ridosso di una partita della Fiorentina, l'edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di fare il punto in casa viola a due giorni dalla sfida di lunedì contro l'Udinese. E dopo le defezioni in Conference, in vista della sfida contro i bianconeri a Raffaele Palladino torna il sorriso.

Tornano i due indisponibili di giovedì

Secondo quanto riportato dall'emittente i due esclusi dalla gara di giovedì contro il Vitoria Guimaraes saranno regolarmente disponibili: stiamo parlando di Cataldi e Sottil che avevano dovuto rinunciare alla trasferta portoghese a causa, entrambi, di una tonsillite. Proprio perchè la squadra è praticamente al completo, il tecnico gigliato potrebbe apportare delle modifiche rispetto al solito undici titolare.

Palladino potrebbe far riposare qualcuno

In vista della Juventus, avversaria del prossimo fine settimana, Palladino potrebbe sorprendere tutti. Secondo quanto fatto filtrare uno dei giocatori che potrebbero riposare, almeno dal primo minuto, è Pietro Comuzzo: il classe 2005 è infatti tra i piu utilizzati in questo inizio di stagione. L'altro a riposare dovrebbe essere Beltran: l'argentino è partito dal primo minuto con Bologna e Guimaraes e potrebbe restare in panchina.