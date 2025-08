Svolta Beltran: Il giocatore apre alla cessione al Flamengo

Siamo davanti ad una svolta per Lucas Beltran? Probabilmente sì.

Il giornalista Niccolò Ceccarini su X spiega come l'attaccante della Fiorentina abbia aperto alla cessione ai brasiliani del Flamengo.

Fino ad ora non aveva preso in considerazione questa ipotesi per la sua voglia di rimanere a giocare in Europa. Ma davanti alla mancanza di alternative e in presenza di una buona offerta ha, evidententemente, cambiato idea.

Ora però deve trovare un accordo con il Flamengo prima di poter dichiarare chiusa la sua cessione.