Due gare casalinghe, nel giro di pochi giorni, ad orari impossibili. E così il Franchi potrebbe non fare sold out nemmeno sommando Genoa e Plzen

Come rivela il Corriere Dello Sport, non si prevede un gran pienone per la gara interna contro il Genoa di lunedì pomeriggio alle 18:30 (chissà come mai…). L'obiettivo è ventimila spettatori al Franchi, anche se questo numero sarà compensato dalla tifoseria ospite genoana, che si farà molto presente.

Non decolla nemmeno la vendita per la Conference

Per giovedì, invece, è prematuro fare previsioni: ad oggi si registrano circa 10.000 tagliandi venduti, con un'evidente ancora ampia disponibilità. D'altronde, anche la gara infrasettimanale si giocherà ad un orario complicato, lavorativamente parlando. Inoltre, il tristissimo zero a zero di Plzen non può che aver lasciato in gran parte scoraggiati i tanti tifosi della Fiorentina.